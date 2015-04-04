الإسماعيلي يفتح النار على الأهلي قبل الكلاسيكو

اتهم مسؤولو نادي الإسماعيلي، غريمه الأهلي بمحاولة تدمير الفريق، قبل لقاء الفريقين في بطولة الدوري العام، يوم 8 أبريل الجاري في الجونة.

وقال محمد أبوالسعود، رئيس الإسماعيلي، في تصريحات صحفية " إن الأهلي يتعمد الدخول في مفاوضات مع لاعبي الفريق، قبل لقاء الكلاسيكو يوم 8 أبريل، لتشتيت ذهنهم".

وأضاف أبوالسعود "الأهلي فتح خط مفاوضات جديدًا مع ثنائي الفريق عمرو السولية ومحمود عبدالعزيز "زيزو"، رغم رفضهما في وقت سابق الانتقال للقلعة الحمراء، وكل الهدف من هذه المفاوضات هو تشتيت اللاعبين قبل اللقاء الذي يجمع الفريقين في الدوري.

يذكر أن الأهلي سيواجه الإسماعيلي، يوم 8 أبريل الجاري في الجونة، في الأسبوع الـ24 لبطولة الدوري العام المصري.