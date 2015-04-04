3 أخطاء تهدد مسيرة عصام عبد الفتاح مع لجنة الحكام

حالة من العداء الشديد يواجهها عصام عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، ورئيس لجنة الحكام، خاصة من جانب جماهير النادي الأهلي، التي تشعر بأنه يعمل لإبعاد لقب الدوري عن القلعة الحمراء.

عصام عبد الفتاح أصبحت مسيرته كرئيس للجنة الحكام "على كف عفريت"، ويبحث في الفترة الحالية عن استعادة ثقة الجماهير من جديد، خاصة بعد تجربته الدفع بالحكام الشباب في الدوري.

وترصد شبكة "إرم" الإخبارية أبرز الأخطاء التي تهدد مسيرة عصام عبد الفتاح في المرحلة القادمة في لجنة الحكام.

تصريحاته ضد جهاد جريشة

جاءت تصريحات عبد الفتاح ضد الحكم جهاد جريشة، لاعترافه بالخطأ في مباراة الأهلي والرجاء بالدوري، باحتساب ضربة جزاء غير صحيحة، لتثير عاصفة الغضب ضد عبد الفتاح.

رئيس لجنة الحكام شن الهجوم على جريشة، لاعترافه بالخطأ، بل وأحاله للتحقيق بسبب هذه الواقعة.

تحليل مباريات الدوري

يمثل دور محلل الأداء التحكيمي في مباريات الدوري، أزمة لعبد الفتاح، خاصة أن البعض يتحفظون على تعليقه على القرارات الخاصة بالحكام.

عداء بعض الحكام القدامى

يواجه عبد الفتاح عداوات من جانب بعض الحكام القدامى، رغم محاولات البعض لتصفية الأجواء.

ويبقى على رأس منتقدي عصام عبد الفتاح الثنائي جمال الغندور ومحمد حسام، رئيسي لجنة الحكام السابقين، بخلاف عصام صيام رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي، والذي يعيش مشكلة معه بشكل كبير، بعد إحالة مخالفات في عهده للتحقيق.