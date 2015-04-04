3 أسباب تؤكد رحيل سيسيه عن الزمالك

أصبح في حكم المؤكد أن يرحل البوركيني عبد الله سيسيه، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن صفوف الفريق الأبيض بنهاية الموسم الحالي.

ورغم التصريحات الدبلوماسية حول استمرار سيسيه، ورغبته في البقاء، فإن كل المؤشرات تؤكد أن اللاعب أيامه معدودة في القلعة البيضاء.

وترصد شبكة "إرم" الإخبارية الأسباب التي تؤكد رحيل سيسيه عن الزمالك.

عروض الرحيل

تلقى سيسيه بعض العروض للرحيل عن الزمالك، بدأ التفكير فيها بجدية، ومنها عروض داخل مصر: من أندية الجونة، والمصري البورسعيدي، والإسماعيلي، بخلاف بعض العروض العربية التي تلقاها للرحيل.

تجاهل فيريرا

يعاني سيسيه بقوة من تجاهل مدربه البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك.

سيسيه يشكو من عدم حصوله على الفرصة رغم تغيير المدربين في القلعة البيضاء، بداعي ابتعاده عن مستواه المعروف.

ويشعر سيسيه بأنه خارج حسابات جميع الأجهزة الفنية في الزمالك، بسبب ما أطلقه البعض بأنه "لا يقدم مستواه" في الفترة الماضية.

البحث عن مهاجم إفريقي جديد

جاءت محاولات الزمالك للتفاوض مع مهاجم إفريقي جديد لتنذر برحيل سيسيه.

ويشعر اللاعب بأن الزمالك قرر الاستغناء عنه، وبدأ الاستعداد لضم خليفته في الموسم المقبل، بعد ترشيح أكثر من لاعب للانضمام للفريق الأبيض، مثل الغاني جون أنطوي والنيجيري ستانلي.