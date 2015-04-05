4 مكاسب للأهلي بعد إسقاط الجيش الرواندي

حقق فريق الأهلي المصري، فوزاً سهلاً، على حساب الجيش الرواندي، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم مساء السبت، على ملعب بتروسبورت، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الفريق الأحمر قد فاز في لقاء الذهاب، بنفس النتيجة، ليصعد إلى دور الـ16، ويصطدم بمنافسه المغرب التطواني، في مباراة مثيرة وصعبة على الفريقين.

وترصد شبكة "إرم" الإخبارية المكاسب التي حصدها الأهلي، بعد الفوز على الجيش الرواندي، في السطور القادمة

- التأهل السهل

بأقل مجهود، حجز الأهلي تذكرة التأهل لدور الستة عشر، من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويبقى التأهل للدور الثاني، أبرز مكاسب الفريق الأحمر، في مشواره لاستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا، في العام الجاري.

- أهداف مؤمن زكريا

ظهر مؤمن زكريا، بمستوى متميز، وكان أفضل لاعبي الفريقين، على مدار المباراة، إذ أنه تمكن من فك النحس الذي طارده، منذ انتقاله من نادي إنبي، إلى صفوف الأحمر.

نجح مؤمن نجح في تسجيل هدفين، واستعاد حساسية التهديف، ونال ثقة الجماهير الحمراء، بتألقه في هذه المباراة، رغم سهولتها.

- تألق الصاعد محمد هاني

تألق اللاعب الصاعد محمد هاني، ظهير أيمن القلعة الحمراء، بشكل لافت للنظر، في مباراة اليوم، بعد حصوله على الفرصة، عقب فترة غياب طويلة.

أجاد هاني في مركز الظهير الأيمن، وفتح جبهة سريعة، كما ظهر بمستوى طيب في مركز الوسط المدافع، بعد خروج حسام غالي، وأثبت أنه جوكر الأهلي الجديد.

- إراحة النجوم

أراح الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني للنادي الأهلي، العديد من نجومه، خلال المباراة، مثل عبدالله السعيد، وباسم علي، الذي حل بديلاً، كما استبدل الثلاثي عماد متعب ووليد سليمان وحسام غالي، لمنحهم قسط من الراحة، قبل لقاء الإسماعيلي، المقرر له الأربعاء المقبل.

ومنح جاريدو الفرصة لبعض البدلاء، مثل رمضان صبحي، والأثيوبي صلاح الدين سعيدو، ومحمد رزق، بعد فترة غياب.