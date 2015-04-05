4 أزمات تواجه الزمالك في رواندا

سجل مسؤولو نادي الزمالك المصري، 4 ملاحظات، خلال الاجتماع الفني الذي عقد السبت، قبل مباراة الفريق أمام رايون سبورت الرواندي، المقرر لها الأحد، في إياب دور الـ32، من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

طلب الزمالك من مراقب اللقاء، تسجيل عدم وجود منسق أمني للقاء، واقتحام الجماهير لمران الفريق، رغم قرار الجهاز الفني، بقيادة مانويل فيريرا، بإقامة مران سري.

كما اعترض مسؤولو بعثة الزمالك، على تأخر الحافلة التي من المقرر لها نقل الفريق لملعب المباراة، الذي أدوا عليه المران الأخير، فضلاً عن قلة المياه، مما تسبب في عطش الجهاز الفني واللاعبين.

وكان نادي الزمالك قد حقق الفوز ذهاباً، على نظيره رايون سبورت الرواندي، بنتيجة 3-1، ويكفيه التعادل بأية نتيجة، أو الهزيمة بفارق هدف واحد، للصعود لدور الـ16 من البطولة.