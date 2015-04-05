تصريح مثير لمؤمن وعبد الصادق بعد تخطي الجيش

يمني مؤمن زكريا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي المصري، نفسه، باللعب في مونديال الأندية هذا الموسم، من خلال التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وقاد مؤمن زكريا، النادي الأهلي، للتأهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بتسجيله هدفي الفوز، في مباراة العودة أمام الجيش الرواندي.

وقال زكريا في تصريحات صحفية عقب المباراة، السبت: "أتمنى التأهل لبطولة كأس العالم للأندية"، مشيراً إلى أنه يسعى للظهور بصورة طيبة مع الفريق الأحمر، خلال الفترة المقبلة.

وأرجع لاعب إنبي والزمالك السابق، تأقلمه السريع مع الأهلي، إلى التعاون الشديد الذي يلقاه من زملائه، لافتاً إلى أن هدفيه في مرمى الجيش الرواندي، فتحا شهيته التهديفية.

وشدد اللاعب الدولي، الذي انتقل لصفوف القلعة الحمراء، في يناير الماضي، من نادي إنبي، على أن لقب الهداف لا يشغله، سواء في البطولة المحلية أو الأفريقية.

وعلى جانب آخر، قال علاء عبدالصادق، مدير قطاع الكرة بنادي الأهلي المصري، إن مؤمن زكريا، لاعب الفريق، رد على المشككين في قدراته خلال الفترة الأخيرة، بعد تألقه أمام الجيش الرواندي، وظهوره بمستوى رائع.

وأضاف عبدالصادق، في تصريحات له عقب نهاية اللقاء، السبت: "سعيد جداً بالفوز، ولتسجيل مؤمن زكريا هدفين، بعد الانتقادات التي وجهها له البعض، عقب مباراة الرجاء".

وتابع: "مؤمن لاعب جيد، كنا نثق في إمكانياته، لذا قمنا بضمه للفريق خلال يناير الماضي".

يذكر أن مؤمن زكريا الذي انتقل لصفوف النادي الأهلي، في يناير الماضي، من فريق إنبي، لكنه لم يقدم المستوى المأمول منه، خلال الفترة الماضية، ما جعله عرضة للانتقادات.