الأهلي المصري ينفي توقيع ريكو

رد وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي، على الأنباء التي ترددت عن تعاقد النادي، مع ريكو لاعب اتحاد الشرطة، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في مطلع الموسم المقبل.

وقال جمعة في تصريح خاص لشبكة "إرم" الإخبارية "الأهلي لم يحصل علي توقيع ريكو حتى الآن، وكل ما كتب عن هذا الأمر غير صحيح بالمرة".

وأضاف صخرة الدفاع المصري "حتى الآن لم نتخذ أي خطوة رسمية في الصفقات الجديدة، وننتظر حتى نهاية الدوري العام، لنحدد الصفقات التي نريد التعاقد معها".

يذكر أن أنباءً قوية ترددت عن حصول الأهلي على توقيع ريكو لاعب الشرطة، بعد جلسة مع علاء عبدالصادق المشرف العام على قطاع الكرة بالأهلي.