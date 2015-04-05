لاعب كونغولي يحطم رقما قياسيا لأبو تريكة

أصبح اللاعب الكونغولي تريسور مابي، مبوتو مهاجم فريق كابوسكورب الأنجولي، هو الهداف التاريخي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، محطمًا رقم النجم المصري محمد أبو تريكة.

وسجل مبوتو هدفا لفريقه كابوسكورب، في مرمى المريخ السوداني، في لقاء الإياب لدور الـ32 في دوري أبطال إفريقيا، والذي تأهل فيه المريخ رغم فوز كابوسكورب 2-1.

وسجل مبوتو أحد هدفي فريقه ليرفع رصيده من الأهداف إلى 32 هدفا في البطولة، على مدار التاريخ، بواقع 30 هدفا مع فريقه السابق مازيمبي الكونغولي، وهدفين مع فريقه الجديد كابوسكورب الأنجولي.

وتفوق مبوتو على أبو تريكة الذي سجل 31 هدفًا مع الأهلي، طوال تاريخه في دوري أبطال إفريقيا، كان يتربع بها على عرش هدافي البطولة قبل أن يقتنص منه مبوتو اللقب.