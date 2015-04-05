الأهلي المصري يلغي رحلته الخليجية

ألغى النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر، فكرة القيام برحلة خليجية خلال الفترة المقبلة بعد عودة بطولة الدوري المصري بسبب ضيق الوقت.

وكان النادي الأهلي قد تلقى عرضاً من إحدى شركات التسويق، لإقامة ثلاث مباريات ودية، في الإمارات والكويت والسعودية، خلال شهري أبريل ومايو، مقابل مليون جنيه.

واعتذر الأهلي، بسبب ضيق الوقت بعد عودة الدوري المصري، وخوض الفريق لقاءً كل 3 أيام في البطولة، فضلاً عن منافسات دوري أبطال إفريقيا، ومعسكرات المنتخبين الأول والأولمبي.

يذكر أن الأهلي كان قد قرر القيام برحلة خليجية، خلال شهري أبريل ومايو، ولكن جاءت عودة الدوري لتلغي الفكرة تماماً.