عروض خليجية للاعب الزمالك المتمرد

تلقى صالح موسى لاعب نادي الزمالك، عرض احتراف للانتقال للدوري الكويتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، مطلع الموسم المقبل.

وقال موسى في تصريح خاص لشبكة إرم الإخبارية: "لدي عدة عروض احتراف من الخليج ومصر، ولكن أبرزها عرض رسمي من الكويت، وأنتظر تحديد مصيري مع الزمالك".

وأضاف اللاعب: "أنتظر لنهاية الموسم، حتى يحدد الجهاز الفني للزمالك مصيري مع الفريق، لكي أحدد وجهتي المقبلة، هل ستكون داخل مصر أو خارجها".

يذكر أن صالح موسى دخل في صدام مع الجهاز الفني لنادي الزمالك، بسبب استبعاده من قائمة الفريق بالكونفدرالية الإفريقية.