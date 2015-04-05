أزمة بين الأهلي المصري والإسماعيلي

دخل ناديا الأهلي والإسماعيلي في صدام، قبل اللقاء الذي يجمع الفريقين، يوم الأربعاء المقبل في بطولة الدوري العام المصري لكرة القدم.

حيث تمسك الإسماعيلي بخوض مران الفريق يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الجونة في نفس الموعد الذي سيقام عليه لقاء الأهلي يوم الأربعاء.

فيما رفض الأهلي طلب الدراويش، وتمسك بخوض المران في هذا الموعد، ويحاول مسؤولو الجونة حل الأزمة بأن يتدرب الأهلي على الملعب الرئيسي والإسماعيلي على الملعب الفرعي، أو كل فريق يتدرب في موعد مختلف عن الموعد الذي ستقام فيه المباراة.

يذكر أن الأهلي سيواجه الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل في إطار منافسات الأسبوع الـ 24 لبطولة الدوري المصري.