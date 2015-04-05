الزمالك يكرر تفوقه على رايون سبور

القاهرة - كرر الزمالك المصري تفوقه على رايون سبور الرواندي ليتأهل للدور الثالث في كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد فوزه 3-0 خارج ملعبه في لقاء الإياب بالدور الثاني اليوم الأحد.

وصعد الزمالك بعد انتصاره 6-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في مسابقة المستوى الثاني للأندية في القارة، وفاز الزمالك 3-1 في لقاء الذهاب على أرضه قبل أسبوعين.

ومنح المهاجم أحمد عيد عبد الملك التقدم للزمالك بعد 34 دقيقة في كيجالي وضاعف المدافع علي جبر تفوق الفريق المصري بضربة رأس في الدقيقة 53.

وأكمل لاعب الوسط المدافع إبراهيم صلاح الثلاثية بعد ثلاث دقائق أخرى.

وغادر الحارس الدولي أحمد الشناوي الملعب مصاباً بعد مخالفة خشنة قبل ربع ساعة على النهاية وتبعه الجناح حازم إمام وهو ما أثار اعتراضات من البرتغالي جيسوالدو فيريرا مدرب الزمالك على الحكم.

وسيلتقي الزمالك في الدور الثالث مع الفائز من الفتح الرباطي المغربي وتوجو بورت ممثل توجو، وانتصر الفريق المغربي 3-0 ذهاباً.