إصابة حارس الزمالك

كشف نادي الزمالك، طبيعة الإصابة التي تعرض لها أحمد الشناوي حارس الفريق الكروي، والتي أدت لاستبداله في لقاء فريقه، أمام رايون سبورت الرواندي، في بطولة الكونفدرلية الإفريقية.

وقال إسماعيل يوسف، مدير الكرة بالزمالك، في تصريح خاص من روندا لشبكة إرم: "أحمد الشناوي تعرض لشد خفيف في العضلة الأمامية، ولم يستطع استكمال اللقاء".

وأضاف يوسف: "كجهاز فني، فضلنا خروج اللاعب، حتى لا تتفاقم الإصابة، وسيخضع لبرنامج علاجي مكثف، عقب العودة للقاهرة، ليكون جاهزاً للمرحلة المقبلة".

يذكر أن أحمد الشناوي، غادر لقاء الزمالك، اليوم أمام رايون الرواندي، بسبب شعوره بألم في العضلة الأمامية.