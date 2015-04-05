فيريرا: "جوزيه" سبب تدريبي للزمالك

قال البرتغالي فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، إن مواطنه مانويل جوزيه، مدرب الأهلي السابق، كان له دوراً كبيراً في قبوله مهمة تدريب القلعة البيضاء.

وأضاف فيريرا في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي على الانترنت، الأحد: "عندما اتصل بي مسئولي الزمالك، تواصلت مع مانويل جوزيه، بحكم عمله سنوات طويلة في مصر وأفريقيا، وكانت انطباعاته إيجابية للغاية عن الزمالك، وأكد لي أنه أحد أكبر الأندية في مصر والقارة الأفريقية".

وقاد مانويل جوزيه النادي الأهلي، لعدة سنوات، حقق فيها أكثر من 20 بطولة، ليدون اسمه كأعظم المدربين الأجانب، في تاريخ الكرة المصرية.

وتابع المدير الفني للقلعة البيضاء: "هدفي مع الزمالك هو عودة البطولات، لا أهتم بأن النادي لم يحقق بطولات في السنوات الأخيرة، ولدينا مثال، الأهلي حقق خلال 15 عاماً، عدداً كبيراً من البطولات، وهو ما ساهم في نقل القلعة الحمراء نقلة نوعية كبيرة، في الوقت الذي توقفت فيه إنجازات الزمالك، لذا يجب النظر للمستقبل".

واختتم المدرب البرتغالي حديثه قائلاً: "الزمالك والأهلي يتشابهان مع بنفيكا وبورتو، كان بنفيكا صاحب الرصيد الأكبر في الفوز بالبطولات، ونجح بورتو خلال 10 سنوات في الفوز بثماني بطولات، بينها بطولة دوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الأوروبي".