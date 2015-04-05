سخر عمر إسماعيل يوسف، لاعب فريق الشباب بنادي الزمالك المصري، من مهاجمي الدوري المحلي، عقب تسجيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد الإسباني، 5 أهداف، في شباك غرناطة، بـ"الليجا"، في المباراة التي انتهت بفوز "الميرينجي"، بنتيجة 9-1.
وقال عمر، - نجل مدير الكرة للفريق الأول بنادي الزمالك -، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الأحد: "رونالدو 36 جول لحد دلوقتي.. هدّاف الدوري المصري ممكن يخلص الموسم بـ ٦ أجوال".
ويتصدر قائمة هدافي الدوري المصري، النيجيري جون أنطوي، مهاجم الإسماعيلي السابق - الذي رحل في يناير الماضي إلى الشباب السعودي-، برصيد 12 هدفًا، ويليه عرفة السيد، الذي أحرز 11 هدفًا، ثم عماد متعب بـ10 أهداف، بعد مرور 22 جولة من مباريات البطولة، المكونة من 38 جولة.
يذكر أن عمر إسماعيل يوسف، اشتهر بإطلاق التصريحات المثيرة للجدل، والتي دائماً ما تغضب جماهير الفريق الأحمر، المنافس التقليدي للقلعة البيضاء.
لاعب الزمالك يسخر من مهاجمي الدوري المصري
عمر إسماعيل يوسف يعلق على إحراز كريستيانو رونالدو، 5 أهداف، مع ريال مدريد، في مرمى غرناطة.
المصدر: القاهرةـ من كريم محمد
سخر عمر إسماعيل يوسف، لاعب فريق الشباب بنادي الزمالك المصري، من مهاجمي الدوري المحلي، عقب تسجيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد الإسباني، 5 أهداف، في شباك غرناطة، بـ"الليجا"، في المباراة التي انتهت بفوز "الميرينجي"، بنتيجة 9-1.