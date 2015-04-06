3 مفاجآت يراهن عليها الإسماعيلي أمام الأهلي

لا يختلف اثنان على كون مواجهة الأهلي والإسماعيلي، إحدى الأيقونات الشهيرة في تاريخ كرة القدم المصرية، بل واحدة من أهم المباريات المثيرة في الدوريات العربية، التي تنتظرها جماهير الساحرة المستديرة من المحيط للخليج.

الأهلي سيخوض لقاءً صعباً أمام الإسماعيلي، يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الرابعة والعشرين للدوري المصري، على ملعب الجونة بدون حضور جماهيري، وستتجه الأنظار لمتابعة هذا الكلاسيكو المصري.

وترصد شبكة "إرم" الإخبارية المفاجآت التي يراهن عليها المدير الفني للإسماعيلي، طارق يحيى، الذي يخوض ثاني مباراة له مع الدراويش بعد فوزه على بتروجت..

صانع الألعاب الصاعد محمد فتحي

نجح طارق يحيى في اكتشاف صانع الألعاب الصاعد محمد فتحي للإسماعيلي، ومنحه الفرصة في لقاء بتروجت، وظهر بمستوى أكثر من رائع.

يحيى يسعى لمفاجأة الأهلي بهذا الوجه الجديد، غير المعروف بالنسبة للاعبي الفريق الأحمر، خاصة أنه يملك موهبة كبيرة، وسرعات تمكنه من إحداث الخطورة على المرمى الأهلاوي.

الغاني إيمانويل

جاء المستوى الذي قدمه الغاني إيمانويل بناهيني، مهاجم الدراويش الجديد، في مباراة بتروجت ليؤكد أنه صفقة مميزة، وامتداد لمواطنه جون أنطوي.

إيمانويل سيكون فرس الرهان بالنسبة للإسماعيلي في لقائه أمام الأهلي، وسيسعى بكل قوة لإرهاق مدافعي الخصم وهز الشباك الحمراء.

إبراهيم حسن

يراهن طارق يحيى على السرعة الكبيرة التي يملكها الدينامو إبراهيم حسن في استغلال المساحات خلف حسين السيد، جناح أيسر الأهلي، الذي يتقدم بشكل مستمر هجومياً.

ويأمل يحيى في التركيز على هذه الجبهة بشكل كبير لتكون نقطة انطلاق لاعبي الإسماعيلي.