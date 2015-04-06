7 مواهب بالدوري المصري نالت إعجاب كوبر

يعلن خلال الساعات القليلة القادمة الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، قائمة تضم بعض اللاعبين المحليين من الدوري المصري، لدخول معسكر مغلق لمدة 72 ساعة، في الفترة بين 8 إلى 11 أبريل الجاري، تتخلله مباراة ودية مع أحد منتخبات إفريقيا.

كوبر أصر على إقامة هذا المعسكر، لرغبته في منح الفرصة لبعض لاعبي الدوري، وتقييم مستواهم عن قرب، ومتابعة أدائهم في مباراة ودية قبل بداية تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017.

وترصد شبكة "إرم" الإخبارية أبرز المواهب بالدوري المصري، التي نالت إعجاب كوبر، ومن المنتظر ضمها للمعسكر..

محمد حمدي زكي وحسام حسن ثنائي الاتحاد السكندري

نال ثنائي الاتحاد السكندري، محمد حمدي زكي وحسام حسن، إعجاب الأرجنتيني كوبر في لقاء زعيم الثغر مع إنبي بالدوري، الذي حضره في ملعب بتروسبورت.

المدرب الأرجنتيني أبدى إعجابه بصلابة حسام حسن ومجهوده الوافر في وسط الملعب، خاصة في ظل صغر سنه (24 عاماً)، بخلاف السرعة التي يملكها محمد حمدي الشهير بـ"جدو" الصغير، الذي كان أخطر لاعبي زعيم الثغر في مباراة إنبي.

صلاح عاشور مهاجم إنبي

أبدى كوبر إعجابه أيضاً بقدرات صلاح عاشور مهاجم إنبي، وقدرته على الالتحام البدني وإجادته ضربات الرأس، وكونه يمثل محطة رائعة لزملائه في المستطيل الأخضر.

صلاح ريكو لاعب الشرطة

دخل صلاح عاطف "ريكو"، لاعب وسط اتحاد الشرطة، دائرة اهتمامات الجهاز الفني لمنتخب مصر، الذي تابعه في مباراة وادي دجلة.

ريكو ظهر بمستوى لافت للنظر في لقاءات الدوري هذا الموسم، وقدم أداءً أكثر من رائع.

دودي الجباس مهاجم دجلة

نال الجباس مهاجم وادي دجلة إعجاب كوبر في لقاء الداخلية ودجلة، خاصة أن اللاعب من المهاجمين الذين يتسمون بالسرعة، والمهارات الفردية، والقدرات التهديفية العالية.

محمد هاني جناح الأهلي

أشاد الجهاز الفني للمنتخب بالمستوى الرائع الذي قدمه محمد هاني، الظهير الأيمن الصاعد للأهلي، في مباراة الجيش الرواندي، وأبدى كوبر إعجابه بامتلاك هاني عنصري السرعة والإجادة الدفاعية والهجومية.

إبراهيم حسن جناح الإسماعيلي

نال إبراهيم حسن، لاعب وسط الإسماعيلي، إعجاب الجهاز الفني للمنتخب بعد أن تألق في لقاء فريقه أمام بتروجت، وظهر بمستوى أكثر من رائع على الصعيد الهجومي.