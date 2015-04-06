اتحاد الكرة المصري يهدد الأهلي

وجه اتحاد الكرة المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، طلبًا عاجلًا للنادي الأهلي، من أجل حل أزمة لقاء الفريق أمام الأسيوطي في بطولة الدوري العام.

وأجري عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، اتصالًا بعلاء عبدالصادق، المشرف العام على قطاع الكرة بالأهلي، وطلب منه أن يتخلى النادي عن عناده في أزمة الأسيوطي، حفاظًا على استمرار بطولة الدوري العام.

وأكد حسين أن عناد الأهلي في أزمة الأسيوطي، قد يؤجل نهاية الدوري العام لشهر أغسطس المقبل، مما يمنع الأهلي من القيد الإفريقي، في حالة صعوده لدوري المجموعات بدوري الأبطال.

وطلب اتحاد الكرة من الأهلي أن يخوض اللقاء في أحد يوم 11 أو 12 أبريل الجاري، بعد رفض الأمن إقامة اللقاء يوم 13 من نفس الشهر، بسبب أعياد شم النسيم.