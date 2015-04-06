حسني عبدربه يرد على تدخله لعودة عبدالفضيل للإسماعيلي

كشف حسني عبدربه لاعب النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر، عن حقيقة الأنباء التي ترددت عن دخوله في مفاوضات مع شريف عبدالفضيل، من أجل عودته للإسماعيلي مرة أخرى.

وقال حسني، في تصريحات إذاعية "لم أدخل في مفاوضات مع شريف عبدالفضيل، من أجل إعادته للإسماعيلي مرة أخرى، في بداية الموسم المقبل".

وقال عبدربه "أنا مجرد لاعب في الفريق، ولست عضو مجلس إدارة، حتى أفاوض عبدالفضيل لضمه لصفوف الدراويش، بعد رحيله عن الأهلي".

يذكر أن شريف عبدالفضيل اقترب من الرحيل عن الأهلي، في نهاية الموسم الحالي، وترددت أنباء عن رغبة حسني عبدربه في إعادته للإسماعيلي".