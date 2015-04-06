سر عشق جمهور فيورنتينا لمحمد صلاح

قال أندريا ديلا فالي، مالك نادي فيورنتينا الإيطالي، إن ضم ناديه للاعب المصري محمد صلاح نجم الفريق، كان أهم الصفقات الشتوية التي أبرمتها جميع أندية الدوري الإيطالي في شهر يناير.

وأوضح ديلا فالي، في تصريحات لموقع "توتو ميركاتو" أن سرعة ومهارة صلاح جعلته معشوق الجماهير في فلورنسا، بالإضافة إلى ابتسامته التي تجعله قريبًا من جمهور النادي في العالم كله.

وأبدى ديلا فالي ثقته في قدرة صلاح على قيادة الفريق، لتخطي يوفنتوس في مباراة الفريقين يوم الثلاثاء، في إياب الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا، وأضاف "صلاح يتمتع بقدرة عالية في المباريات الصعبة على حسم اللقاء وصنع الفارق".

وكان فيورنتينا قد فاز على يوفنتوس بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب على ملعبه في تورينو، ويكفيه التعادل السلبي على ملعبه، أو الهزيمة بهدف نظيف، للتأهل للمباراة النهائية.