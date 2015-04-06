ثورة غضب من نجمي الأهلي المصري ضد جاريدو

شن الثنائي أحمد عبدالظاهر وكريم بامبو، لاعبا النادي الأهلي، هجومًا ناريًا على المدير الفني للفريق، الإسباني خوان كارلوس جاريدو، بسبب تصريحاته عقب لقاء الجيش الرواندي، ببطولة إفريقيا.

حيث قال جاريدو إن استبعاد بعض اللاعبين من التشكيل الأساسي، بسبب تواضع مستواهم الفني، وأنهم لا يستحقون مكانًا في تشكيل الفريق، خلال الفترة الحالية.

وأكد عبدالظاهر لعلاء عبدالصادق المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي، أنه مستاء من تصريحات جاريدو، خاصة أن المدير الفني يصر على توظيفه في مركز غير رأس الحربة ويلزمه بمهام دفاعية، ما يجعله يظهر بمستوى غير جيد.

أما كريم بامبو فأكد أنه يتعرض لظلم من قبل جاريدو، وأنه لا يعطيه الفرصة إلا لدقائق معدودة، في مباريات قليلة، ولا يعلم سر الهجوم عليه من قبل الجهاز الفني.