جدو سعيد باستبعاده من مباريات الأهلي

عبر محمد ناجي جدو، مهاجم الأهلي ومنتخب مصر الأول، عن اقتناعه الكامل بقرار الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني للفريق، باستبعاده من لقاءي الرجاء والجيش الرواندي.

وقال جدو، في تصريح خاص لشبكة "إرم" الإخبارية، إن أي مدرب في العام كان سيفعل ما فعله جاريدو، ولا أشعر بأي غضب من قراره.

وأضاف نجم منتخب مصر والأهلي "جاريدو اجتمع معي، وأكد أنه يرفض المجازفة بي في المباريات حاليًا، حتى لا تتجدد الإصابة، خاصة أنني عائد من فترة غياب تصل للعام، بسبب القطع في الرباط الصليبي".

وتابع جدو "الجهاز الفني يعمل على تهيئتي نفسيًا، من أجل العودة بشكل تدريجي للمباريات، حتى لا تحدث أي انتكاسة للإصابة، وأنا متفهم تمامًا لوجهة نظر جاريدو.