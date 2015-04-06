فيريرا يطلب ضم مهاجم سوبر

حدد البرتغالي فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، أول الصفقات التي يرغب في ضمها لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، مطلع الموسم المقبل.

حيث طلب فيريرا التعاقد مع مهاجم إفريقي قوي وومميز، يتمتع بالسرعة والمهارة التهديفية بالرأس والقدم، لتدعيم خط هجوم الفريق في الموسم المقبل.

وأكد فيريرا أنه غير مقتنع بمستوى الثنائي خالد قمر وعبدالله سيسيه، ولابد من وجود مهاجم قوي، يكون بجوار باسم مرسي وأحمد علي.

يذكر أن خالد قمر يعاني من انهيار في مستواه الفني، منذ انضمامه للزمالك مطلع الموسم الحالي، فيما يعتبر سيسيه خارج التشكيل الأساسي للزمالك طوال الموسم.