بالتفاصيل.. تاريخ مباريات الأهلي والزمالك مع أندية المغرب

بكل سهولة، تخطى فريقا الأهلي والزمالك، قطبا كرة القدم المصرية، دور الـ32 لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية على الترتيب، على حساب ممثلي الكرة الرواندية الجيش ورايون سبور.

ووضعت القرعة الأهلي والزمالك، في اختبار مغربي بدور الستة عشر، للبطولتين الإفريقيتين أمام المغرب التطواني والفتح الرباطي على الترتيب، بعد أن تخطى التطواني عقبة كانو بيلارز النيجيري كما أطاح الفتح بنظيره توجو إس بورت.

وترصد شبكة "إرم" الإخبارية تاريخ مواجهات الأندية المصرية مع نظيرتها المغربية..

الأهلي والتعادل سيد الموقف

خاض الأهلي في تاريخ مواجهاته أمام أندية المغرب 11 مباراة، كان التعادل فيها سيد الموقف في 6 مباريات، وانتهت إحداها بضربات الترجيح، وخسر مرتين، وفاز في 3 مناسبات، وسجل الأهلي 16 هدفاً واستقبل 13.

الأهلي بدأ مسيرته بمواجهة فريق "الحليب كلاس" في كأس الكؤوس عام 1984، وفاز ذهاباً بنتيجة 3-1 بالقاهرة، وإياباً بهدفين نظيفين في الدار البيضاء.

ولعب الأهلي مع الرجاء في دوري الأبطال عام 1999 وخسر بالقاهرة بهدف نظيف وتعادلا بالدار البيضاء بهدف لمثله، ثم لعب الفريقان في دوري الأبطال عام 2002 وفاز الرجاء 2-1 بالمغرب وتعادلا بالقاهرة 3-3.

وفاز الأهلي في دوري الأبطال 2005، على الرجاء بهدف محمد شوقي، وتعادلا بهدف لمثله بالمغرب، وحصد الأهلي لقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الجيش الملكي عام 2006، بضربات الترجيح بعد التعادل السلبي باستاد الكلية الحربية.

وتعادل الأهلي مع الوداد المغربي في دوري الأبطال عام 2012، ثم تعادلا 3-3 بالقاهرة، و1-1 بالمغرب.

وفاز الأهلي على أوليمبيك خريبكة بالبطولة العربية، عام 1997، بهدف هشام حنفي.

الزمالك وتاريخ مشرف مع المغرب

خاض الزمالك 11 مباراة مع الأندية المغربية، فاز في 6 مباريات وتعادل في 3 مناسبات وخسر مرتين، وسجل 14 هدفاً، واستقبل 9 أهداف.

وافتتح الزمالك مشوار المواجهات المغربية بالفوز في لقاء مراكش في القاهرة بهدف، وخسر بنفس النتيجة عام 1985، ثم فاز على المكناسي بالإسكندرية عام 1996 بهدفين نظيفين، وتعادلا في المغرب 2-2.

وفاز الزمالك في نهائي دوري الأبطال عام 2002، على الرجاء بهدف لتامر عبدالحميد، كما حصد لقب السوبر عام 2003، أمام الوداد بنتيجة 3-1، سجلها محمد عبدالواحد وحازم إمام وعبدالحليم على.

ولعب الزمالك مع الرجاء في دوري أبطال العرب عام 2005، وفاز بالمغرب بهدفين نظيفين وخسر بالقاهرة بثلاثية ليودع البطولة، كما فاز في دوري الأبطال عام 2006، بهدف نظيف لحازم إمام، وتعادلا بهدفين لكل منهما في المغرب.