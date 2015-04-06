الزمالك يؤكد جاهزية إمام والشناوي وعبدالملك للقاء سموحة

أكد نادي الزمالك، جاهزية ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حازم إمام، وأحمد عيد عبد الملك، وأحمد الشناوي، لمباراة سموحة في الدوري.

ويلتقي الزمالك، المنتشي بفوزه على رايون سبورت الرواندي، ببطولة الكونفيدرالية، مع سموحة الذي حصد بدوره الفوز على أنيمبا النيجيري بدوري الأبطال، الثلاثاء 14 أبريل الحالي.

كان أحمد الشناوي، قد غادر مباراة رايون سبورت، الأحد، وتم استبداله في منتصف الشوط الثاني، خوفًا عليه من الإصابة بعد الخشونة المتزايدة من جانب لاعبي الفريق المنافس.

كما فضّل المدير الفني إخراج حازم إمام وأحمد عيد، وعدم استكمالهما المباراة أيضًا، خوفًا عليهما من الإصابة، واستكمل المباراة بـ9 لاعبين فقط بعد استنفاد الفريق للتغييرات الثلاثة.