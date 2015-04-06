لاجازيتا: صلاح "الساحر" وضع فيورنتينا في المركز الرابع

نشرت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، تقريرًا رائعًا أشادت فيه بالنجم المصري الدولي، محمد صلاح، وتألقه مع فريقه فيورنتينا وقيادته للفريق للوصول للمركز الرابع في الدوري الإيطالي.

ونشرت الصحيفة تقريرًا بعنوان "صلاح الساحر وفيورنتينا الرابع"، قالت فيه إن صلاح نجح في قيادة الفيولا للوصول للمركز الرابع في الدوري، والدخول في المربع الذهبي، بعدما كان يحتل المركز السابع.

وأشار التقرير إلى أن جماهير فيورنتينا يشكرون البرتغالي، جوزيه مورينيو، مدرب تشيلسي، الذي قام بإعارة صلاح إلى فيورنتينا، ليساهم بتألقه في تطور مستوى الفريق.

وأضاف أن ما قدمه صلاح مع الفيولا فاق توقعات الجميع، وأن جميع وسائل الإعلام في إيطاليا أصبحت تتحدث عنه، وعن سرعته وأهدافه الحاسمة.

وسجل صلاح سبعة أهداف مع فيورنتينا في 12 مباراة، كانت جميعها حاسمة وفي مرمى فرق قوية، مثل يوفنتوس وإنتر ميلان وسامبدوريا وتوتنهام.