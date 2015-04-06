رسميًا.. منتخب الأردن يوافق على مواجهة مصر وديًا

وافق المنتخب الأردني لكرة القدم، على مواجهة نظيره المصري وديًا، يوم 11 أبريل الجاري، في الجونة استعدادًا لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن يصل المنتخب الأردني للقاهرة، يوم 10 أبريل الجاري، لخوض اللقاء الودي أمام منتخب مصر، بدون اللاعبين المحترفين.

ويواجه الأرجنتيني كوبر أزمة في اللقاء، بسبب رغبة اتحاد الكرة في استبعاد لاعبي الأهلي منه, لإقامة لقاء الأخير مع الأسيوطي يوم 11 أبريل، بعد رفض الأمن إقامته يوم 13 من نفس الشهر.

يذكر أن كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، أعلن عن تمسكه بإقامة معسكر ولقاء ودي في شهر أبريل، لإعداد المنتخب لتصفيات أمم إفريقيا.