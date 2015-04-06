موقف إصابات الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

أكد النادي الأهلي، جاهزية حسام عاشور، لاعب وسط الفريق لمواجهة الإسماعيلي، الأربعاء، بالدوري، فيما يغيب المهاجم النيجيري بيتر إيبموبوي عن اللقاء لعدم اكتمال شفائه.

وقال خالد محمود، طبيب النادي الأهلي، إن حسام عاشور بات جاهزًا من الناحية الطبية للمشاركة في المباراة، مشيرًا إلى أن "اللاعب تخلص من إجهاد العضلة الخلفية الذي تعرض له وأبعده عن المشاركة أمام الجيش الرواندي ببطولة أفريقيا"، مؤكدًا أن "أمر مشاركته متروك من الناحية الفنية للجهاز الفني".

على صعيد متصل، حذر "محمود"، من خطورة الدفع ببيتر، في المباراة؛ بسبب اكتمال شفائه من الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية، خلال مباراة الرجاء الأسبوع الماضي من الدوري، وحرمته من المشاركة أمام الجيش الرواندي.

وكان "إيبي" بدأ الجري الخفيف حول الملعب، تمهيدًا لعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية، الثلاثاء قبل أن يغادر إلى الجونة استعدادًا للمواجهة الأربعاء.