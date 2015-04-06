هدف صلاح في يوفنتوس.. الأجمل في العالم هذا الشهر (فيديو)

اختار موقع رياضي عالمي هدف اللاعب المصري محمد صلاح، لفريقه فيورنتينا في مرمى يوفنتوس في كأس إيطاليا، كأفضل هدف في العالم في شهر مارس.

وقام موقع "Our Match" بنشر فيديو لأجمل عشرة أهداف في العالم، تم تسجيلها في مارس، من بينها هدف صلاح، وطالب زواره باختيار الهدف الأفضل منها.

وشارك في استطلاع الرأي أكثر من 2500 شخص، قام معظمهم باختيار هدف صلاح كأجمل هدف في العالم هذا الشهر.

وحصل هدف صلاح على نسبة 84 % من الأصوات بإجمالي 1919 صوتًا، بينما جاء هدف الإسباني خوان ماتا لفريقه مانشيستر يونايتد في مرمى ليفربول في المركز الثاني بعدد أصوات 130 صوتا فقط وبنسبة 6 %.