أليجري يشيد بصلاح قبل مواجهة فيورنتينا ويوفنتوس

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الفريقان يلتقيان مساء غد الثلاثاء على ملعب أرتيمو فرانكي معقل الفيولا، في إياب الدور قبل النهائي لبطولة كأس إيطاليا.