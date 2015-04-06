أليجري يشيد بصلاح قبل مواجهة فيورنتينا ويوفنتوس

أشاد ماسيميليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس باللاعب المصري الدولي محمد صلاح مهاجم فريق فيورنتينا.
ويلتقي الفريقان مساء يوم الثلاثاء على ملعب أرتيمو فرانكي معقل الفيولا في إياب الدور قبل النهائي لبطولة كأس إيطاليا.
وقال أليجري في تصريحات صحفية "صلاح لاعب مميز، وصفقة ممتازة لفيورنتينا".
وأشار أليجري أن فريقه سيواجه صعوبة في تعويض هزيمته في لقاء الذهاب على ملعبه بهدفين مقابل هدف واحد سجلهما محمد صلاح.
وتابع "علينا تحقيق الفوز بفارق هدفين لضمان التأهل، وهو أمر غير سهل خاصة وأننا نلعب خارج ملعبنا، ولكن كل شىء وارد في كرة القدم".
ويعتلي يوفنتوس صدارة الدوري الايطالي واقترب بشدة من التتويج بالبطولة للعام الثالث على التوالي.