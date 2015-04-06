موعد مواجهة الزمالك والفتح الرباطي بالكونفيدرالية

حدد الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي فيريرا، موعد لقاء الفريق أمام الفتح الرباطي المغربي، في ذهاب دور الـ16 ، لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

حيث اختار الزمالك، يوم 19 أبريل الجاري موعدًا للقاء الذهاب أمام الفتح الرباطي، مع رفض إقامة اللقاء على ملعب الجونة بالغردقة.

وتمسك الزمالك بإقامة اللقاء في استاد بتروسبورت، كما حدث مع الأهلي، خاصة أن فيريرا يرفض ملعب الجونة، بسبب سوء الأرضية التي تسبب إصابات للاعبي الفريق.

يذكر أن الزمالك تأهل لدور الـ16 بالكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز علي رايون سبورت بنتيجة 6/1، في مجموع لقاءي الذهاب والعودة.