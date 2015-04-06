بالأرقام.. اشتداد المنافسة بين ميسي ورونالدو (صور)

نجح نجم الريال مدريد، كريستيانو رونالدو، في تقليص الفارق الكبير الذي بينه وبين منافسه نجم برشلونة، ليونيل ميسي، وأصبح على مقربة كبيرة من المنافسة على لقب هداف الليغا.

رونالدو هز الشباك بشكل غير مسبوق 5 مرات خلال مباراة النادي الملكي ريال مدريد مع غرناطة، ليضع نفسه مرة أخرى في السباق على لقب الهداف.

وبينما نتجه نحو نهاية الموسم، أصبحت المعركة بين رونالدو وميسي على صفيح ساخن، حيث سجل رونالدو 26 هدفاً في 36 مباراة، بينما سجل البرغوث ميسي 32 هدفاً في 29 مباراة.

في حال تعطل ماكينة ميسي بسبب الإصابة الأخيرة، قد يحقق رونالدو مفاجآة كبيرة، لاسيما وأن شهيته قد فتحت مؤخراً على التسجيل.