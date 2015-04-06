رقم قياسي جديد للأهلي بدوري أبطال إفريقيا

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الأهلي المصري يسعى لنيل لقبه التاسع بدوري أبطال إفريقيا حيث ما يزال هو صاحب الرقم القياسي برصيد 8 بطولات.