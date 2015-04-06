رقم قياسي جديد للأهلي بدوري أبطال إفريقيا

حقق النادي الأهلي المصري، رقماً قياسياً جديداً، بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم خلال النسخة الحالية، بعد تأهل الفريق الأحمر لدور الـ16 في مواجهة المغرب التطواني المغربي.
وجاء على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الإثنين: "الأهلي أضاف رقماً جديداً لسجلاته، بعد عبوره لدور الـ 16 بالبطولة للمرة الـ15 خلال الـ 16 عاماً الأخيرة".
وجاء أيضاً: "آخر خروج للأهلي من دور الـ16 بالبطولة، كان على يد كوفي أف سي الإثيوبي عام 1998، بعد هزيمة الأهلي ذهاباً خارج الديار برباعية نظيفة، وتعادله في القاهرة بهدفين لكل فريق".
يذكر أن الأهلي يسعى لنيل لقبه التاسع بدوري أبطال إفريقيا، حيث ما يزال هو صاحب الرقم القياسي برصيد 8 بطولات.