حسين السيد يعتذر لـ"جاريدو"

كشف وائل جمعة، مدير الكرة بنادي الأهلي المصري في تصريحات خاصة لشبكة إرم الإخبارية، آخر تطورات أزمة الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني للفريق مع اللاعب حسين السيد بعد طرده من المران المسائي الإثنين.

وقال جمعة: "قام حسين السيد بتقديم اعتذار لجاريدو، بعد المشادة التي حدثت بينهما في مران اليوم، ومن المقرر أن يشارك في مران الغد بشكل طبيعي".

وأضاف: "جاريدو كان يوجه بعض النصائح الفنية لحسين السيد، بسبب سوء الأداء في لقاء الجيش الرواندي، لكن اللاعب أخرج لفظاً غير مناسب، فانفعل جاريدو، لكن اللاعب عاد واعتذر".