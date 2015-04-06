حسين السيد يعتذر لـ"جاريدو"

حسين السيد يعتذر لـ"جاريدو"

مدير الكرة بالنادي الأهلي وائل جمعة يكشف لشبكة إرم آخر تطورات أزمة المدرب الإسباني جاريدو مع لاعب الفريق حسن السيد بعد طرده من التدريب.

المصدر: القاهرة - من كريم محمد

كشف وائل جمعة، مدير الكرة بنادي الأهلي المصري في تصريحات خاصة لشبكة إرم الإخبارية، آخر تطورات أزمة الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني للفريق مع اللاعب حسين السيد بعد طرده من المران المسائي الإثنين.

وقال جمعة: "قام حسين السيد بتقديم اعتذار لجاريدو، بعد المشادة التي حدثت بينهما في مران اليوم، ومن المقرر أن يشارك في مران الغد بشكل طبيعي".

وأضاف: "جاريدو كان يوجه بعض النصائح الفنية لحسين السيد، بسبب سوء الأداء في لقاء الجيش الرواندي، لكن اللاعب أخرج لفظاً غير مناسب، فانفعل جاريدو، لكن اللاعب عاد واعتذر".

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الأهلي المصري
تاريخ النشر
تاريخ التحديث