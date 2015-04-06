حسام غالي يكشف صعوبات مباراة الإسماعيلي

أكد حسام غالي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن مباراة الإسماعيلي المقرر إقامتها الأربعاء المقبل في بطولة الدوري المصري، ستكون صعبة للغاية.

ويسعى النادي الأهلي للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري، حيث يبتعد عن الزمالك المتصدر بـ 9 نقاط، ويملك الأحمر في جعبته مباراة مؤجلة.

وقال غالي في تصريحات لموقع النادي الرسمي الإثنين: "المباراة صعبة للغاية، بسبب خوض الفريق لقاء كل ثلاثة أيام، بالإضافة إلى اللعب في درجة حرارة مرتفعة".

وأضاف قائد الأهلي: "رغم هذه الصعوبات، فلا بديل أمام الفريق سوى تحقيق الفوز، للاستمرار في منافسة الزمالك على لقب الدوري هذا الموسم".

وتابع النجم الدولي: "لقاء الإسماعيلي سيجهزنا فنياً وبدنياً لمواجهة المغرب التطواني في دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا"، لافتاً إلى أنه منافس شرس على أرضه.