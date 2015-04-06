حازم إمام يحذر حسين السيد

طالب الإعلامي المصري، حازم إمام، نجم نادي الزمالك والمنتخب السابق، حسين السيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالالتزام وعدم اختلاق المشاكل بين الفترة والأخرى، لأن ذلك من شأنه إنهاء مستقبله الكروي.

وكان اللاعب قد اختلق مشكلة مع مدربه خوان كارلوس جاريدو في تدريب الأهلي المسائي، ما ترتب عليه طرده قبل أن يعود اللاعب ويعتذر للمدرب.

وقال إمام في تصريحات تليفزيونية: "حسين السيد، لاعب رائع، لكن عيبه هو اختلاق المشاكل"، مشيراً إلى سابقة بصقه على أحد الحكام، خلال مباراة لفريقه بالدوري المصري، وتوقيفه 4 مباريات.