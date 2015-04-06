أولى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، عناية خاصة بلاعب وسط الفريق عبدالله السعيد، خلال تدريبات الفريق، مساء الإثنين.
وحرص الجهاز الفني بقيادة خوان كارلوس جاريدو، على تدريب اللاعب على الضربات الثابتة، بعد انتهاء المران، خاصة وأنه يمتاز بتلك المهارة.
ويعول "جاريدو" على التسديدات، كأحد الحلول للوصول إلى مرمى عصام الحضري، في المباراة المقررة أمام الإسماعيلي في الدوري العام، الأربعاء، في الجونة.
يذكر أن عبدالله السعيد، أحد أبرز لاعبي الدوري المصري في التسديد على المرمى، وكان الجهاز الفني للفريق، أراحه خلال مباراة الجيش الرواندي، السبت الماضي، لرغبته في الاعتماد عليه بشكل كامل خلال لقاء الإسماعيلي.
مهام خاصة لنجم وسط الأهلي أمام الإسماعيلي
الجهاز الفني بقيادة خوان كارلوس جاريدو، يحرص على تدريب اللاعب على الضربات الثابتة.
المصدر: القاهرة ـ من كريم محمد
أولى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، عناية خاصة بلاعب وسط الفريق عبدالله السعيد، خلال تدريبات الفريق، مساء الإثنين.