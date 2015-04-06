"صلاح" يتبرع بـ60 ألف يورو لمساجد فلورنسا

قالت تقارير صحفية إيطالية، إن الجناح المصري محمد صلاح، نجم فيورنتينا الإيطالي، تبرع بـ60 ألف يورو، لتحسين مساجد مدينة فلورنسا، معقل فريق "الفيولا".

وأشارت صحيفة "كالشيو نيوز" الإيطالية، إلى أن اللاعب الذي انضم لصفوف "الفيولا" في يناير الماضي، من نادي تشيلسي الإنجليزي، تبرع لتحسين المساجد والمنشآت الإسلامية، وأماكن العبادة بمدينة فلورنسا.

وبات الفرعون المصري معشوق الجماهير في المدينة الإيطالية، بعد الأداء المبهر الذي يقدمه مع فيورنتينا، إذ سجل 7 أهداف في 12 مباراة خاضها مع الفريق.

يذكر أن فريق فيورنتينا يستعد لمواجهة صعبة أمام يوفنتوس، الخميس المقبل، في إياب نصف نهائي بطولة الكأس الإيطالي، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بهدفين لهدف، سجلهما محمد صلاح.