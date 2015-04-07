الصحف الإيطالية تبرز مواجهة صلاح وتيفيز (صور)

تصدر المصري محمد صلاح، لاعب فيورنتينا، والأرجنتيني كارلوس تيفيز، مهاجم يوفنتوس، أغلفة الصحف الإيطالية الصادرة اليوم قبل مواجهة الفريقين مساءً.

وذكرت صحيفة "كورييري ديللو سبورت" على صدر صفحتها "صلاح يتحدى تيفيز في السباق نحو النهائي"، مختصرة المواجهة بين الفريقين في الثنائي.

من جانبها، اختارت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" عنوان "صلاح وتيفيز من أصل واحد".

ويعتبر صلاح أفضل لاعبي فيولا خلال الشهرين الماضيين منذ قدومه من تشيلسي، إذ سجل 7 أهداف في 12 مباراة.

أما تيفيز فيحتل صدارة هدافي الدوري الإيطالي بـ17 هدفاً، علماً بأن مهاجم مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي السابق سجل 25 هدفاً في 37 مباراة خاضها في كل البطولات مع يوفي الموسم الجاري.

ويستضيف فيورنتينا، يوفنتوس في إياب الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا، علماً بأن مباراة الذهاب في تورينو حسمها صلاح لصالح الفيولا 2-1.