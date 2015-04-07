بشكتاش التركي يطلب ضم وليد سليمان

تلقى وليد سليمان لاعب النادي الأهلي المصري، عرضاً للانتقال لصفوف نادي بشكتاش التركي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، مطلع الموسم المقبل.
وجاء العرض التركي لسليمان، بعد تألقه مع النادي الأهلي ومنتخب مصر في الفترة الأخيرة، وتبلغ قيمة العرض مليون يورو.
ومن المنتظر أن يوافق وليد سليمان على العرض، خاصة أنه دخل في أزمة مع إدارة الأهلي، بسبب رغبته في زيادة القيمة المالية لعقده مع القلعة الحمراء.
يذكر أن الأهلي لم يقم بتوثيق العقود التي وقع عليها وليد سليمان حتى الآن، بسبب رغبة اللاعب في زيادة القيمة المالية الموجودة في العقد.