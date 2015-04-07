جاريدو يستبعد جدو وعبد الظاهر من قائمة لقاء الإسماعيلي

قرر الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لنادي الأهلي، استبعاد الثنائي محمد ناجي جدو وأحمد عبدالظاهر، من قائمة لقاء الإسماعيلي .

وجاء قرار جاريدو باستبعاد جدو من قائمة الإسماعيلي، بسبب عدم جاهزيته فنيًا وبدنيًا للقاء، خاصة أنه عائد من فترة إصابة طويلة بالرباط الصليبي.

فيما جاء استبعاد أحمد عبدالظاهر، بسبب تواضع مستواه الفني في التدريبات خلال الفترة الأخيرة، وعدم جاهزيته لقيادة هجوم الفريق.

يذكر أن أحمد عبد الظاهر هاجم جاريدو، بسبب استبعاده المستمر من مباريات الأهلي الأخيرة، في الدوري وبطولة إفريقيا.