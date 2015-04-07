الزمالك يعلن "التمرد" على منتخب مصر

رفض نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، ضم لاعبي الفريق، لمعسكر منتخب مصر، المقررة إقامته في الفترة ما بين 8 و11 أبريل الجاري.

وقال إسماعيل يوسف مدير الكرة بالزمالك، في تصريح خاص لشبكة "إرم" الإخباري "ليس من حق الجهاز الفني لمنتخب مصر، ضم لاعبي الفريق، لمعسكر في شهر أبريل وخوض لقاء ودي".

وأضاف يوسف "هذا اللقاء خارج الأجندة الدولية للفيفا، من حق الأندية أن ترفض ضم لاعبيها لهذا المعسكر، خاصة أننا عائدون من رحلة طويلة من روندا، ونخشى تعرض الدوليين للإرهاق والإصابات".

يذكر أن الأرجنتيني كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، أعلن عن تمسكه بإقامة معسكر مغلق لمنتخب مصر ولقاء ودي، في شهر أبريل الجاري.