حبس محامي "الوايت نايتس" وتغريمه 10 آلاف جنيه

قررت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار حازم حشاد، حبس طارق العوضي، محامي رابطة "الوايت نايتس"، المؤازرة لنادي الزمالك المصري، لمدة عامين، وغرامة 20 ألف جنيه.

وجاء قرار المحكمة، بحبس "العوضي" لمدة عام، وغرامة 10 آلاف جنيه، بعد قيام مرتضى منصور، رئيس الزمالك، برفع دعوى سب وقذف، رقم 5082 لعام 2015، ضد محامي "الوايت نايتس".

وكان المحامي المصري أحمد سيف، قد رفع دعوى سب وقذف أخرى ضد طارق العوضي، ليحصل على حكم بحبس الأخير لمدة عام، وتغريمه 10 آلاف جنيه أيضاً، ليكون مجموع الأحكام عامين حبس، وغرامة 20 ألف جنيه.

يذكر أن طارق العوضي نجح في الحصول على حكم بحبس مرتضى منصور لمدة 6 أشهر، وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة السب والقذف.