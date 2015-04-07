الأهلي يغرم حسين السيد "ماليا"

قرر مسؤولو نادي الأهلي المصري، توقيع عقوبة مالية على حسين السيد، ظهير أيسر الفريق الأحمر، نظراً لما قام به في مران الإثنين، وطرده من قبل الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني للفريق.

كان حسين السيد، قد دخل في مشادة مع جاريدو، في مران الأهلي الإثنين، ترتب عليها طرد المدرب للاعب، قبل أن يعود اللاعب ويعتذر للمدرب.

وطلب جهاز الكرة بقيادة علاء عبدالصادق، الاكتفاء بتغريم اللاعب فقط، دون إيقافه، إذ يعتمد عليه المدير الفني بشكل أساسي، بسبب تراجع مستوى صبري رحيل، خلال الفترة الأخيرة.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تغريم حسين السيد مالياً، حيث سبق وعوقب من جانب الإدارة، بعد واقعة بصقه على أحد حكام مباريات النادي الأهلي.