مدرب الإسماعيلي: لقاء الأهلي من أسهل المباريات

أكد طارق يحيى، المدير الفني لنادي الإسماعيلي المصري، أن فريقه مستعد جيداً لمواجهة الأهلي، الأربعاء، في المباراة المقرر إقامتها على ملعب الجونة، ضمن المرحلة 24 من بطولة الدوري الممتاز.

وقال يحيى في تصريحات صحفية، الثلاثاء: "مباراة الأهلي تعد من أسهل المباريات، لأن الفريقين لا يتكتلان دفاعياً، وهو ما يساعد اللاعبين على التألق".

كان طارق يحيى قد فرض سياجاً من السرية حول الخطة والتشكيل، الذي سيخوض بهما فريقه المباراة، ومنع المدرب وسائل الإعلام من حضور المران الرئيسي للفريق، الثلاثاء.

واكتفى المدير الفني بالرد على تساؤلات وسائل الإعلام، لكن بعيداَ عن أي أمور فنية تخص اللقاء.