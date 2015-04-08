ثلاثة أسلحة يراهن عليها الأهلي لقهر الإسماعيلي

مواجهة كروية مثيرة يستضيفها استاد الجونة بين فريقي الأهلي والإسماعيلي عصر الأربعاء، في الجولة الرابعة والعشرين للدوري المصري.

الإسماعيلي يسعى لتحقيق الفوز على الأهلي كدفعة معنوية لمصالحة جماهيره الغاضبة من تراجع نتائجه بينما يسعى الفريق الأحمر للفوز على الدراويش لمواصلة المنافسة على قمة الدوري المصري.

وترصد شبكة إرم الإخبارية أبرز الأسلحة التي يراهن عليها الأهلي من أجل إسقاط الإسماعيلي بعد أن رصدنا أسلحة الدراويش أمام الفريق الأحمر.

تريزجيه

لا خلاف أن محمود حسن "تريزجيه"، نجم وسط الأهلي، هو فرس الرهان في التشكيلة الحمراء.

تريزجيه يتألق في الجبهة اليسرى بشكل رائع وسيكون مصدر خطورة في ظل ضعف الجبهة اليمنى للدراويش بخلاف إجادته التسديدات بعيدة المدى، وبالتالي فهو أحد أهم مفاتيح اللعب في الأهلي.

عماد متعب

تبقى خبرة عماد متعب عاملاً مهماً في ترجيح كفة الأهلي خاصة أنه قناص خطير يجيد استغلال أنصاف الفرص.

متعب استطاع أن يجلد الحراس في الدقائق الأخيرة، وينصف الأهلي في مباريات مهمة مثل وفاق سطيف الجزائري ببطولة كأس السوبر الإفريقي بخلاف لقاء سيوي سبور الإيفواري في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

مؤمن زكريا

بدأ مؤمن زكريا مهاجم الأهلي الانسجام مع زملائه بالفريق الأحمر، وسجل هدفين في لقاء الجيش الرواندي الأخير بدوري أبطال إفريقيا.

مؤمن سيكون من فرسان الرهان في تشكيلة الأهلي خاصة أنه من اللاعبين أصحاب القدرات التهديفية العالية.