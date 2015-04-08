صلاح يجاور رونالدو في تشكيلة الأسبوع أوروبيًا

اختارت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة، المصري محمد صلاح لاعب فيورنتينا، بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد، في التشكيلة المثالية هذا الأسبوع للدوريات الأوروبية.

وجاء اختيار صلاح بعدما أحرز هدفًا، أسهم من خلاله في فوز فريقه 2-0 على سامبدوريا، في الدوري الإيطالي، وهو الفوز الذي قفز بالفيولا إلى المركز الرابع في جدول الترتيب.

بينما اختير رونالدو بعدما أحرز خمسة أهداف بمفرده، في فوز الفريق الملكي الكاسح على غرناطة 9-1 في الليجا، ظهر السبت.

وجاء التشكيل كاملًا على النحو التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جيريمي ماثيو - هيكتور بيريلين - جليك - أوسكار ويندت.

خط الوسط: جيمس رودريجيز - مسعود أوزيل - أندير هيريرا - جونزالو كاسترو.

خط الهجوم: محمد صلاح - كريستيانو رونالدو.