كوبر يهدد لاعبي الزمالك بالاستبعاد النهائي من المنتخب

وجه الأرجنتيني كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، تحذيرًا شديد اللهجة للاعبي الزمالك، بعد الأنباء التي ترددت عن منع الجهاز الفني للقلعة البيضاء لاعبيه من الانضمام لمعسكر المنتخب ، الذي ينطلق اليوم.

ووجه كوبر رسالة للاعبي الزمالك عن طريق أسامة نبيه المدرب العام للمنتخب، بأن أي لاعب سيغيب عن معسكر المنتخب، لن ينضم لصفوفه مرة أخرى، طوال تواجد الأرجنتيني على رأس الجهاز الفني للفراعنة.

وأكد كوبر للاعبي الزمالك، أن منتخب مصر أهم من الأهلي والزمالك، وأن الأندية موجودة أساسا لخدمة المنتخب، وليس العكس.

يذكر أن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي فيريرا، يرفض انضمام لاعبي فريقه لصفوف منتخب مصر، في المعسكر الذي ينطلق اليوم بالجونة.