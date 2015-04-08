الزمالك يطلب إقامة لقاء الفتح المغربي بإستاد القاهرة

الزمالك يطلب إقامة لقاء الفتح المغر...

النادي المصري رفض ملعب بتروسبورت بسبب ضيق مساحته، ما يسهل مهمة الفريق المغربي، في إغلاق المساحات خلال لقاء الذهاب.

المصدر: القاهرة من أحمد رامي

حدد نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، الملعب المقرر أن يستضيف لقاء الفريق أمام الفتح الرباطي المغربي، في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية .

وطلب الزمالك إقامة اللقاء إما على إستاد القاهرة، أو ملعب السويس الجديد، بناء على طلب من البرتغالي فيريرا، المدير الفني للفريق .

وجاء رفض الزمالك لملعب بتروسبورت بسبب ضيق مساحته، ما يسهل مهمة الفتح الرباطي، في إغلاق المساحات خلال لقاء الذهاب .

يذكر أن الزمالك حدد يوم 18 أبريل الجاري، موعدًا للقاء الذهاب أمام الفتح الرباطي المغربي، في ذهاب دور الـ16 للكونفيدرالية .

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