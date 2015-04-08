الزمالك يطلب إقامة لقاء الفتح المغربي بإستاد القاهرة

حدد نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، الملعب المقرر أن يستضيف لقاء الفريق أمام الفتح الرباطي المغربي، في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية .

وطلب الزمالك إقامة اللقاء إما على إستاد القاهرة، أو ملعب السويس الجديد، بناء على طلب من البرتغالي فيريرا، المدير الفني للفريق .

وجاء رفض الزمالك لملعب بتروسبورت بسبب ضيق مساحته، ما يسهل مهمة الفتح الرباطي، في إغلاق المساحات خلال لقاء الذهاب .

يذكر أن الزمالك حدد يوم 18 أبريل الجاري، موعدًا للقاء الذهاب أمام الفتح الرباطي المغربي، في ذهاب دور الـ16 للكونفيدرالية .