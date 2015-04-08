بوردو الفرنسي يخطف نجم الزمالك

تلقى محمد إبراهيم لاعب نادي الزمالك، عرضا للانتقال لصفوف نادي بوردو الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، مطلع الموسم المقبل.

وجاء العرض لمحمد إبراهيم لاعب الزمالك، عن طريق وكيل أعماله، لينتقل للدوري الفرنسي في صفقة انتقال حر، بداية من الموسم المقبل.

وقال سالم محمد سالم وكيل أعمال اللاعب في تصريح خاص لشبكة "إرم" الإخبارية أن عقد محمد إبراهيم مع الزمالك غير قانوني، ويحق للاعب أن ينتقل لصفوف النادي الذي يريده، دون الرجوع للزمالك.

يذكر أن محمد إبراهيم دخل في عدة أزمات مع نادي الزمالك، بسبب رفضه تسديد 250 ألف دولار، من قيمة عودته للزمالك قادما من مارتيمو البرتغالي.